El tenso round entre la FIFA y Donald Trump por advertencias al Mundial 2026

Tras la amenaza de Trump de cambiar algunas sedes del Mundial 2026, la FIFA respondió categóricamente: “El fútbol es más grande que ustedes”.

A solo meses del Mundial 2026 de Norteamérica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió una gran polémica, la cual tuvo una rápida reacción de la FIFA.

Hace unos días, el mandatario afirmó que estaría evaluando el cambio de algunas sedes de la cita mundialista que también se desarrollará en Canadá y México.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial 2026 (…) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario”, advirtió, haciendo referencia a las ciudades de San Francisco y Seattle.

Sin embargo, esto tendría una motivación política, ya que ambas zonas tienen a demócratas como autoridades. “Son gobernadas por lunáticos de la izquierda radical, que no saben lo que hacen“, adeguró.

La dura respuesta de la FIFA a Donald Trump tras plantear cambios en las sedes del Mundial 2026

Estos dichos no causaron gracia en la FIFA, que emitió una categórica respuesta a Donald Trump. “La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción“, comenzó diciendo Víctor Montagliani, vicepresidente del ente rector del fútbol mundial.

A lo que agregó: “Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol es más grande que ustedes. El fútbol sobrevivirá sus regímenes, gobiernos y eslóganes“.

En esa línea, el vicepresidente de la FIFA, recalcó que “si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo“.