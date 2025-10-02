Los exorbitantes precios que tendrán las entradas para el Mundial 2026: más de $6 millones para asistir a la final

La FIFA colocó elevados precios a los boletos para quienes deseen asistir a los duelos de la cita planetaria que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Cada vez queda menos para el Mundial 2026, y a solo meses de su inicio, ya comienzan a salir a la luz los primeros detalles con respecto a la venta de entradas, que ya partió con la fase 1 de preventa.

La FIFA ha mantenido en secreto los precios oficiales de los boletos. Sin embargo, The Athletic recientemente reveló los valores que los hinchas tendrán que pagar para asistir a los partidos, los cuales varían dependiendo la sede y la fase que esté en juego, con cuatro categorías.

Los exorbitantes precios que tendrán las entradas para el Mundial 2026

La inauguración en México que se realizará en el Estadio Azteca tendrá un precio bastante alto. La entrada más barata costará 370 dólares (cerca de 356 mil pesos), mientras que la más cara tendrá un costo de 1.875 dólares, que equivalen a cerca de 1,8 millones de pesos.

Son cuatro las categorías, en donde variarán los precios de las entradas para los partidos clave del Mundial 2026. En la inauguración de Canadá, la categoría 1 tendrá un costo de 1.745 dólares, la 2 de 1.240, la 3 de 715 y la 4 de 355.

En el caso de Estados Unidos, que albergará la mayoría de los partidos, tendrá elevados costos para ver la inauguración. La entrada más barata será de 560 dólares, mientras que las más cara tendrá un valor de 2.700 dólares, casi 2.5 millones de pesos.

Con respecto a los duelos de fase de grupos, los precios de los boletos oscilarán entre 60 y 805 dólares, lo cual dependerá de la categoría. El partido por el tercer puesto, en tanto, variará entre 165 y 1.000 dólares.

Como es de esperar, la final tendrá los precios más altos: la entrada más accesible costará alrededor de 2.030 dólares, que equivalen a cerca de 2 millones de pesos, mientras que la más cara costará ni más ni menos que 6.300 dólares, es decir más de 6 millones de pesos chilenos.