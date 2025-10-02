Primera crisis del Mundial 2026: Estados Unidos rechaza ingreso de miembros de la delegación de Irán

La federación iraní de fútbol ha pedido a Gianni Infantino que medie para revertir la decisión de ingreso al país.

Estados Unidos negó el ingreso a la delegación iraní de fútbol para el sorteo del Mundial 2026 que comparte con Canadá y México, según la Federación de Fútbol de Irán (FFI). La negativa habría incluido al presidente de la Federación de Fútbol, Mehdi Taj, al seleccionador nacional, Amir Ghalenoei, y a otros siete directivos.

La FFI se puso en contacto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar su intervención y dijo esperar que la prohibición se levantara en un plazo de dos semanas. La FIFA aludió a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y dio por hecho que se permitiría la entrada de la delegación iraní para el sorteo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un veto migratorio que abarcaba varios países, entre ellos Irán, lo que podría poner en peligro algunos desplazamientos relacionados con el Mundial. La orden incluía excepciones para atletas, entrenadores, personal de apoyo y familiares directos vinculados al Mundial y a los Juegos Olímpicos de 2028, pero esas exenciones no siempre se extendían a dirigentes y funcionarios deportivos.

El sorteo está programado para el 5 de diciembre en Washington, D. C., donde las selecciones clasificadas suelen estar representadas para conocer a sus rivales de la fase de grupos, permitiendo comenzar a planificar sedes y viajes. Irán ya tiene su clasificación abrochada a la cita mundialista prevista para el próximo año, siendo el primer torneo con 48 selecciones.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán para su ingreso

Expertos deportivos en Irán consideraban previamente que la selección y el cuerpo técnico probablemente podrían ingresar amparados en las medidas antes mencionadas.

Las tensiones reflejan más de 45 años sin relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. En junio de este año, la situación se agravó después de que Estados Unidos atacara tres bases militares iraníes. Por lo mismo, y sumado a la prohibición de ingreso, la FFI ya había indicado que prefería que sus partidos se disputen en Canadá o México en lugar de en Estados Unidos.

La FFI afirmó que la denegación de entrada afectó la capacidad de la delegación para participar en una fase ceremonial y logística previa al torneo.

La referencia de la FIFA a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos indicaba la expectativa de que las delegaciones pudieran asistir a los actos oficiales, pero para las autoridades futbolísticas de Teherán persistía la incertidumbre sobre cómo se aplicará a futuro la prohibición de entrada.