¿Qué partido irá por TV abierta? La programación del Mundial Sub 20 para hoy, jueves 2 de octubre

Este jueves continúa el desarrollo del Mundial Sub 20 con la disputa de los grupos E y F.

El Mundial Sub 20 de Chile no para y este jueves 2 de octubre se desarrollará una nueva jornada con la disputa de cuatro partidos, válidos por la segunda fecha de los grupos E y F.

Para este día, el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca albergarán los compromisos.

En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Estados Unidos y Francia abrirán los fuegos protagonizando el partido de la jornada a las 17: 00 horas.

Tras ello, será el turno de Sudáfrica y Nueva Caledonia, que ha recibido gran apoyo por parte de los hinchas chilenos, lo cual se reflejó en su dura derrota ante los norteamericanos por 1-9.

Por el Grupo F, Colombia y Noruega se verán las caras en el Fiscal de Talca, donde lucharán por quedarse con el liderato. Posterior a este encuentro, Nigeria y Arabia Saudita se medirán con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la cita mundialista.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 irá por TV abierta este jueves 2 de octubre?

Este jueves 2 de octubre, Chilevisión no transmitirá ningún duelo, pero todos los partidos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este jueves 2 de octubre: