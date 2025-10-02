Chile sufre un duro golpe previo al crucial duelo contra Egipto en el Mundial Sub 20

La Roja Sub 20 se jugará el todo por el todo este viernes, donde saltará a la cancha con la obligación de sumar puntos para continuar en la cita mundialista.

La Roja sufrió un duro golpe en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, previo a la prueba de fuego ante Egipto, donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán la clasificación a los octavos de final.

El director técnico nacional tendrá la obligación de mover la pizarra, luego de que se confirmaran dos bajas por lesión.

El delantero de Everton, Emiliano Ramos, y el defensa del Lecce de Italia, Matías Pérez, quienes habían sido titulares en los dos partidos que ha jugado Chile, se lesionaron en el último duelo contra Japón y fueron reemplazados.

En este marco, la Federación de Fútbol de Chile emitió un parte médico, donde informó que ambos futbolistas sufrieron un desgarro en el bíceps femoral.

“El plazo de recuperación de ambas lesiones supera los tiempos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Todos los integrantes de la Federación de Fútbol de Chile les deseamos una pronta y exitosa recuperación”, señala el comunicado.

De esta forma, ambos jugadores se perderán lo que resta de la cita planetaria, confirmando un duro golpe para La Roja, que definirá su futuro este viernes ante Egipto.

La escuadra nacional saltará a la cancha con la urgencia de sumar puntos para asegurar su pase a los octavos de final, considerando que pasan los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

En caso de que Chile pierda contra la selección africana este viernes 3 de octubre, el anfitrión podría decir adiós anticipadamente del Mundial Sub 20.