El horario y dónde ver en vivo el partido de Alejandro Tabilo vs Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái

La primera raqueta nacional enfrentará esta noche al 13° del mundo, con el objetivo de extender su racha positiva en tierras asiáticas.

Alejandro Tabilo (72°) ya tiene todo listo para su siguiente desafío en el Masters 1000 de Shanghái 2025, donde se medirá contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°) por la segunda ronda del certamen.

El tenista chileno llega a esta instancia tras derrotar en sets corridos al estadounidense Marcos Girón (48°), luego de ingresar al cuadro principal desde la qualy. En este marco, por su participación en el torneo asiático ya ha asegurado un premio económico de 35,260 dólares, cuyo monto podría seguir aumentando.

Ahora, Alejandro Tabilo buscará sacar pasajes a la tercera ronda ante Auger-Aliassime, con quien no registra enfrentamientos previos. Una tarea compleja, considerando que el norteamericano se encuentra haciendo una gran temporada, donde se consagró campeón de dos torneos ATP y alcanzó las semifinales del US Open.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Shanghái

El duelo entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime por la segunda ronda del Masters de Shanghái fue programado para el primer turno de la cancha 3, por lo que saldrán a la pista a eso de las 1:30 horas de la madrugada de Chile de este sábado 4 de octubre.

Este vital encuentro se podrá ver en vivo por streaming a través de la plataforma de Disney+.

En caso de que el tenista chileno supere al canadiense y avance a la tercera ronda del torneo, tendrá que verse las caras con el ganador del cruce entre el checo Jakub Mensik (16°) y el neerlandés Jesper de Jong (81°).