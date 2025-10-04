Alejandro Tabilo puso fin a su exitosa gira asiática al caer ante Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái

Pese a la derrota, el chileno saca cuentas alegres tras su paso por Asia y ahora se traslada a Europa para su siguiente desafío.

Alejandro Tabilo (74°) puso fin a la gira asiática, donde tuvo un gran paso al conquistar un título hace unas semanas, luego de caer ante Félix Auger-Aliassime (13°) por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

La primera raqueta nacional no pudo frente al poderío del canadiense y sucumbió por 6-3 y 6-3 en solo una hora y 27 minutos de partido.

En el primer set, el norteamericano quebró el servicio del nacional en dos ocasiones tomar ventaja. Con respecto a la segunda manga, el chileno ejerció más presión y tuvo seis puntos de break. Sin embargo, no pudo materializar ninguno, mientras que el 13° del mundo sí aprovechó la única oportunidad para cerrar la victoria.

Durante el cotejo, Auger-Aliassime metió 29 tiros ganadores ante solo 11 que realizó Tabilo. En cuanto a los errores no forzados, el canadiense cometió 26, mientras que el tenista nacional registró 19.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo y su nuevo ranking tras la gira asiática

Tras su participación en el Masters 1000 de Shanghái y su gran paso por Asia, Alejandro Tabilo de momento se sitúa en el casillero 72° del ranking en vivo, lo que refleja un ascenso de dos puestos.

Ahora, Jano se trasladará a Europa, donde competirá en el Challenger de Olbia, Italia, a partir del próximo 13 de octubre en pista dura.