Se definen los grupos y cruces de octavos: los partidos que se juegan este 5 de octubre en el Mundial Sub 20

Este domingo finaliza la fase de grupos, donde se definirán a las selecciones clasificadas de los grupos E y F del Mundial Sub 20.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa la acción en su octava jornada de competencia, donde se disputarán cuatro partidos para poner fin a la fase de grupos y definir los cruces de octavos de final.

Este domingo los grupos E y F saltan a la cancha en el Estadio El Teniente de Rancagua y en el Estadio Fiscal de Talca.

En primer turno, Estados Unidos buscará en Rancagua sellar su paso a la siguiente zona enfrentando a Sudáfrica, que aún se puede instalar en la ronda eliminatoria. En simultáneo, Francia se medirá con Nueva Caledonia en el Fiscal de Talca.

Más tarde, en el Grupo F Colombia chocará contra Nigeria en lo que promete ser el partido de la jornada. Por otro lado, Rancagua albergará el duelo entre Noruega y Arabia Saudita.

¿Qué partidos del Mundial Sub 20 se transmitirán por TV abierta este domingo 5 de octubre?

Este domingo 5 de octubre, Chilevisión no transmitirá ningún duelo, pero todos los partidos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este domingo 5 de octubre:

  • 17:00: Sudáfrica vs Estados Unidos: DSports y DGO.
  • 17:00: Nueva Caledonia vs Francia: DSports y DGO.
  • 20:00:Nigeria vs Colombia: DSports y DGO.
  • 20:00: Arabia Saudita vs Noruega: DSports y DGO.

