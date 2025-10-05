Se definen los grupos y cruces de octavos: los partidos que se juegan este 5 de octubre en el Mundial Sub 20

Este domingo finaliza la fase de grupos, donde se definirán a las selecciones clasificadas de los grupos E y F del Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa la acción en su octava jornada de competencia, donde se disputarán cuatro partidos para poner fin a la fase de grupos y definir los cruces de octavos de final.

Este domingo los grupos E y F saltan a la cancha en el Estadio El Teniente de Rancagua y en el Estadio Fiscal de Talca.

En primer turno, Estados Unidos buscará en Rancagua sellar su paso a la siguiente zona enfrentando a Sudáfrica, que aún se puede instalar en la ronda eliminatoria. En simultáneo, Francia se medirá con Nueva Caledonia en el Fiscal de Talca.

Más tarde, en el Grupo F Colombia chocará contra Nigeria en lo que promete ser el partido de la jornada. Por otro lado, Rancagua albergará el duelo entre Noruega y Arabia Saudita.

¿Qué partidos del Mundial Sub 20 se transmitirán por TV abierta este domingo 5 de octubre?

Este domingo 5 de octubre, Chilevisión no transmitirá ningún duelo, pero todos los partidos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este domingo 5 de octubre: