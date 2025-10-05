VIDEO – La inexorable ley del ex: revisa el gol de Alexis Sánchez en el triunfo 4-1 del Sevilla sobre el FC Barcelona

Alexis Sánchez abrió la cuenta ante su ex equipo, que sirvió para imponerse 4-1 en el marcador en la octava fecha de La Liga de España.

Este domingo se llevó a cabo el esperado reencuentro de Alexis Sánchez con el FC Barcelona, quien anotó el primer gol del Sevilla en el duelo por la octava fecha de La Liga de España.

El duelo comenzó de gran manera para los locales, quienes se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Alexis Sánchez vía lanzamiento penal.

El delantero nacional cumplió la inexorable “ley del ex” ante el conjunto blaugrana a los 13 minutos de partido, materializando el buen inicio del elenco andaluz.

Este es el primer gol de Alexis Sánchez vistiendo la camiseta del Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que le sirvió a su equipo para irse al descanso 2-1 arriba. Los otros tantos fueron obra de Isaac Romero y Marcus Rashford (FC Barcelona).

En la segunda parte, Sevilla aguantó el resultado ante los catalanes, que pudieron empatar a través de un penal. Sin embargo, Robert Lewandowski desvió su tiro.

Tras ello, el conjunto sevillano aprovechó los espacios y sentenció la goleada por 4-1 con dos anotaciones en el tiempo agregado: José Ángel Carmona a los 90′ y Akor Adams a los 90+6′ desataron la locura en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El gol de Alexis Sánchez en el triunfo del Sevilla frente al FC Barcelona