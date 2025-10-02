Alexis Sánchez es elegido el mejor deportista chileno en la actualidad

Alexis Sánchez recibió el 17 por ciento de las menciones y lo siguió la campeona olímpica en París 2024, Francisca Crovetto.

El delantero del Sevilla y goleador histórico de La Roja, Alexis Sánchez, es considerado como el mejor deportista chileno en la actualidad, de acuerdo con el resultado de la última edición de la encuesta 5C difundida este jueves.

El tocopillano recibió el 17 por ciento de las menciones y superó por cinco puntos a quien lo sigue en las preferencias, la campeona olímpica en París 2024 en tiro skeet, Francisca Crovetto (12%).

En la tercera ubicación, con 9%, empatan el tenista Alejandro Tabilo y la nueva campeona mundial femenina de la WWE, Stephanie Vaquer.

Más atrás se situaron la atleta Martina Weil y el golfista Joaquín Niemann, ambos con un 8% de las menciones en la encuesta.

Además, el sondeo evidenció que el 62 por ciento de los chilenos está en conocimiento de que en nuestro país se está llevando a cabo el Mundial Sub-20.

A la vez, un porcentaje similar de encuestados manifestó que le gustaría que Chile continuara organizando torneos FIFA en el futuro.

Alexis Sánchez recibe más elogios en España

La elección de Alexis Sánchez como el mejor deportista chileno en la actualidad coincide con nuevos elogios de la prensa hispana para el delantero nacido en Tocopilla.

“El chileno rinde en el campo, está siendo determinante, pero los que conviven con él día a día confirman lo que, por poco, se puede ver fuera del mismo“, sostuvo el sitio El Desmarque.

En el equipo andaluz, Alexis ha disputado cuatro encuentros oficiales con Sevilla esta temporada, con un gol y una asistencia en 230 minutos de juego.