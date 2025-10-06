Chile vs México: a qué hora y quién transmite en vivo el duelo de octavos de final del Mundial Sub 20

Tras la confirmación del cambio de horario, Chile saltará a la cancha con el objetivo de mejorar la imagen y seguir avanzando en el Mundial.

La Roja continúa en carrera en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 y ahora tendrá un duro desafío: enfrentar a México por los octavos de final del certamen juvenil.

Tras una sufrida clasificación a los octavos de final gracias a las tarjetas, la Selección Chilena busca mejorar la imagen que mostró en la fase de grupos para seguir avanzando en la cita planetaria.

La tarea no será fácil, ya que en frente estará México, que viene de clasificar en el segundo lugar en el denominado “grupo de la muerte” con Marruecos, España y Brasil. Además, cuentan con la gran figura del torneo: Gilberto Mora, quien es uno de los goleadores y con solo 16 años ya suma minutos en la selección adulta.

Si bien el partido estaba programado en primera instancia para este martes a las 16:30 horas, la FIFA realizó una importante modificación para que los hinchas asistan al trascendental duelo.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs México por los octavos del Mundial Sub 20

Chile enfrentará a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Este crucial duelo se transmitirá en vivo por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que por cable se podrá ver en DSports de DirecTV. De manera online, el encuentro estará disponible por medio de DGO y las plataformas digitales de CHV.