El inédito anuncio de Trump: la Casa Blanca recibirá evento de UFC para su cumpleaños número 80

El motivo del evento será la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, sin embargo lo hará tres semanas antes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el impensado evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Casa Blanca se realizará el 14 de junio de 2026, coincidiendo con su 80° cumpleaños.

La cita, que se llevará a cabo en el Jardín Sur, formará parte de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia estadounidense, aunque la fecha fue adelantada tres semanas para hacerla coincidir con el cumpleaños del mandatario. Esto, mientras que este año Trump celebró un desfile militar con el objetivo de conmemorar la fundación del Ejército estadounidense.

El anuncio fue hecho durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk, donde Trump participó en la conmemoración de los 250 años de la Marina de Estados Unidos. “El próximo 14 de junio vamos a tener una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca, justo en los jardines“, dijo el líder republicano ante una multitud de cadetes y personal militar, sin mencionar que ese día también celebra su nacimiento.

La relación entre Trump y el presidente de la UFC, Dana White, se remonta a más de dos décadas. White ha apoyado públicamente a Trump desde sus primeras campañas presidenciales, y ambos mantienen una estrecha amistad. Según informó el propio dirigente deportivo al Sports Business Journal, la organización destinará 700 mil dólares para reemplazar el césped del Jardín Sur tras el evento.

Pese a la confirmación presidencial, aún no hay combates oficialmente acordados. El peleador Conor McGregor afirmó en Fox News que ya tendría un “acuerdo cerrado” para participar. Sin embargo, White desmintió sus dichos: “Nada está hecho todavía, y no hemos empezado a negociar con nadie para esa cartelera“.

El evento, que generará un importante despliegue logístico y de seguridad, tendrá un aforo reducido a menos de 5.000 personas dentro del recinto. No obstante, se planea habilitar President’s Park, el parque contiguo a la Casa Blanca, para acoger a 85.000 asistentes adicionales con pantallas gigantes, conciertos y fuegos artificiales.

De concretarse tal como está previsto, el evento marcará un hito: será la primera vez que una pelea de la UFC se realice en la residencia presidencial.