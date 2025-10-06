Operación antidroga de EE.UU.: Trump afirma que tropas deberán “buscar por tierra” a narcotraficantes en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos amaga con pasar a una nueva etapa en su operación contra el narcotráfico en el Caribe, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que sus fuerzas “tendrán que empezar a buscar por tierra, porque (los narcotraficantes) se van a ver obligados a moverse por tierra” en Venezuela. A su más fiel estilo, el mandatario no ofreció mayores detalles.

Los dichos del líder republicano llegaron en medio de la 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, donde Trump afirmó que los ataques a los botes que presuntamente transportan droga han sido tan exitosos que ya “no quedan embarcaciones” en esa zona del Caribe.

“Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto“, dijo el mandatario sonriendo, agregando que “somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”. Al declarar el éxito de la campaña, Trump adelantó que “veremos en qué consiste la fase dos” ante la posibilidad de avanzar por tierra en Venezuela.

Según funcionarios de Estados Unidos, al menos 21 personas han fallecido en los cuatros ataques a lanchas que ha perpetrado el país norteamericano. De acuerdo a lo indicado por la Casa Blanca, la ofensiva evitó que llegaran drogas al país, no obstante, demócratas y expertos cuestionan la legalidad de las letales maniobras en aguas extranjeras o internacionales.

Los sospechosos de llevar droga a Estados Unidos no han sido interceptados, interrogados ni identificados formalmente por las autoridades.

“Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien“, puntualizó Donald Trump sobre la posibilidad de dicha situación.