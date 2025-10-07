Seleccionado argentino Sub 20 se burla de Chile tras pifias del público: “Ya que quedaron fuera”

Gianluca Prestianni se refirió a la hostilidad del público nacional en el Mundial Sub 20 y enrostró la ausencia de La Roja en la Copa del Mundo 2026.

La selección de Argentina es una de las principales candidatas para quedarse con el Mundial Sub 20 de Chile 2025, luego de cerrar la fase de grupos con tres victorias en tres partidos jugados en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Pese a su gran rendimiento en la cancha, la Albiceleste ha sufrido un ambiente hostil en cada uno de sus encuentros, donde el público chileno se ha hecho notar con pifias, lo cual ha causado la molestia de los jugadores trasandinos.

Uno de ellos es Gianluca Prestianni, quien se refirió al trato que han recibido por parte de los hinchas locales. “El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile“, expuso, y tras ello, en tono burlesco expresó que en nuestro país “están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20, ya que quedaron afuera del otro“.

Lo anterior, haciendo alusión al Mundial 2026, donde La Roja adulta no pudo clasificar tras quedar colista de las Eliminatorias.

Con respecto a las proyecciones que tienen sobre su participación en la cita planetaria, Prestianni aseguró que “estamos aquí para llegar hasta el último partido y poder ganar el Mundial. No podemos concederle nada a nadie”.

El posible cruce de Chile con Argentina en el Mundial Sub 20

Tras el término de la fase de grupos, el cuadro de los octavos de final dejó abierta la posibilidad de Chile se enfrente con Argentina en los cuartos. Para que eso ocurra, La Roja Sub 20 debe imponerse sobre México, mientras que los trasandinos tienen que hacer lo propio ante Nigeria.