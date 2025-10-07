Vuelve Tiane Endler: la nómina de la Roja Femenina para la Liga de Naciones

Tras dos años de ausencia, la histórica portera nacional liderará a La Roja femenina en el comienzo del torneo que dará boletos al Mundial 2027.

Este martes se dio a conocer una gran sorpresa que sacudió a la Selección Chilena femenina: Tiane Endler vuelve a La Roja para disputar la Liga de las Naciones, torneo que dará boletos al Mundial de 2027.

Tras dos años de ausencia, el entrenador Luis Mena convocó a la histórica arquera nacional para liderar la nómina de las 24 jugadoras que defenderán a Chile en el inicio de este importante certamen.

En este nuevo proceso clasificatorio, cada selección jugará ocho partidos, cuatro de visita y cuatro de local. Tras ello, los dos primeros puestos accederán directamente a la cita planetaria, mientras que los equipos que terminen 3º y 4º disputarán el repechaje mundialista.

Con el regreso de Tiane Endler: la nómina se La Roja femenina para la Liga de Naciones

Pasaron dos años para que se lleve a cabo el retorno de Tiane Endler, quien se mantuvo fuera del equipo nacional después de la polémica que ocurrió en Santiago 2023, cuando en el plantel tuvo que afrontar la final de los Panamericanos sin porteras.

Además de la portera, hay diversas futbolistas “internacionales” que componen la nómina, tales como Antonia Canales (Levante), Catalina Figueroa (Albacete), Fernanda Pinilla (León), Camila Sáez (Bristol City), Nayadet Opazo (Alavés), Gisela Pino (Universitario de Deportes), Millaray Cortés (Sevilla) y Sonya Keefe (Granada).

¿Cuándo juega Chile por la Liga de las Naciones?

Chile se medirá ante Venezuela de visita el próximo 24 de octubre, para luego recibir a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua el 28 del mismo mes.