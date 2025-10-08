Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo: “Me hubiese gustado que sea de otra forma”

El King se refirió a su futuro en el cuadro albo, asegurando que “nunca voy a ser un estorbo para Colo-Colo”.

Previo al amistoso de este miércoles ante Puerto Montt, Arturo Vidal puso en duda su continuidad en Colo Colo, en medio del complejo año que ha tenido el conjunto albo.

En este contexto, el volante del Cacique se refirió a su renovación automática, señalando que “me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, pero renové un año más.

“No he tomado la decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo-Colo. Ahí tomaremos una decisión“, aseguró el King.

Siguiendo en esa línea, Arturo Vidal expuso que “yo estoy contento porque siempre me ha gustado estar en Colo-Colo. Pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo este año y a fin de año veremos qué es lo que viene el próximo. Feliz por la renovación, pero nada es seguro. Ahí estamos“.

En este marco, el mediocampista abordó la posibilidad de que el Popular no clasifique a una competencia internacional para el 2026.

“Sería muy malo para Colo-Colo quedar fuera de las copas, con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente. Sería muy feo, sería un fracaso. Eso es lo que no queremos. Aún quedan muchos partidos para poder lograr el objetivo y el próximo año ir por todo. Por eso te digo, todo depende de cómo será este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo-Colo, sino que ayudaré al equipo, más porque juego acá, porque lo amo“, cerró Arturo Vidal.