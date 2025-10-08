¿Seguirá tras el fracaso en Mundial Sub 20? El futuro de Nicolás Córdova en la Selección Chilena

Córdova ha sido el principal apuntado tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20, y en este contexto, la ANFP decide los pasos a seguir con el DT.

Tras una pobre campaña y clasificar a octavos solo por las tarjetas amarillas, La Roja fue eliminada del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras caer 4-1 ante México, cerrando su participación con tres derrotas en cuatro partidos, situación por la cual surge la pregunta ¿Nicolás Córdova seguirá a cargo de la selección chilena juvenil?

Las próximas semanas serán movidas para las selecciones de nuestro país, donde Córdova tendrá un rol clave.

Si bien él fue el DT de La Roja adulta en los últimos duelos de Eliminatorias ante Brasil y Uruguay, el próximo partido de la selección lo dirigirá Sebastián Miranda, quien ya ha estado entrenando al plantel que se presentará contra Perú este viernes.

El futuro de Nicolás Córdova en la Selección Chilena

Tras ello, en noviembre la dirección nuevamente la tomará Nicolás Córdova, donde Chile enfrentará a Rusia y Perú en la fecha FIFA de dicho mes. Esto, ya que Miranda estará con la Sub 17 en el Mundial de Qatar.

En aquel torneo, el ex Santiago Wanderers también se hará presente en la preparación, puesto que es el jefe técnico de las selecciones juveniles de la ANFP, por lo que trabajará en conjunto con Sebastián.

A pesar de la mala imagen que dejó en el Mundial Sub 20, el DT continuará siendo el líder del fútbol formativo de La Roja mientras se mantenga la directiva liderada por Pablo Milad, según informó Radio ADN.

De hecho, antes de que comenzará la cita planetaria Sub 20, el gerente de selecciones, Felipe Correa, aseguró que Nico seguiría por muchos años en su cargo independiente de los resultados que obtuviera en esta competencia y en las que restan del año.

“Más allá de la decisión, Nicolás y el trabajo que está haciendo va a ser protagonista del proceso hasta el 2030 sí o sí, sea como técnico de la adulta o jefe técnico de las selecciones juveniles. Es una conversación abierta que he tenido con él”, comentó en aquella ocasión.

Con respecto a la selección adulta, Correa afirmó que Córdova era una alternativa, pero luego de la participación de la Sub 20 dicha opción ya parece descartada.