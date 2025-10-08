Secciones
“¡Ese Chile no pica!”: La burla de la prensa de México tras la humillante eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20

La Roja Sub 20 dijo adiós al Mundial Sub 20 en octavos de final tras caer 4-1 ante la Selección Mexicana.

Francisco Rosales

La Roja dijo adiós al Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras ser goleado 4-1 por México, lo cual fue aprovechado por la prensa azteca para referirse a la Selección Chilena en tono burlesco, ajustando cuentas pendientes tras el recuerdo del 7-0 de 2016.

En el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el equipo de Nicolás Córdova no tuvo oportunidad ante México, cuyos medios de comunicación de encargaron de repasar a nuestro país.

Por ejemplo, Récord publicó una irónica nota: “Ese chile no pica. México clasifica a cuartos de final del Mundial Sub 20 tras golear al anfitrión. El equipo mexicano no tuvo piedad de los chilenos en Valparaíso para clasificar a la siguiente ronda”.

La reacción de la prensa de México tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20

Por su parte, Mediotiempo informó: “¡Un paseo! México gana, gusta, golea y está en cuartos de final”. Y añadió: “Los Guerreros Aztecas se impusieron gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos”.

ESPN México se enfocó en la holgura del resultado y tituló: “México resuelve la aduana de Chile con goleada“.

TUDN, en tanto, expuso: “¡Golpe de autoridad! Mora abre el camino a México a cuartos de final”. A lo que añadió: “La selección mexicana sub 20 avanza a la siguiente ronda tras goleada ante la escuadra anfitriona. (…) El anfitrión ha dicho adiós a su certamen. La superioridad del Tri sub 20 fue enorme en la primera parte”.

Para cerrar, El Universal manifestó su optimismo con respecto al futuro de la selección: “México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20. Ahora, los jóvenes fantásticos esperan por Argentina o Nigeria, posibles rivales en cuartos de final”.

Tras ello, el medio indicó: “Si las categorías menores son un reflejo de las mayores, Chile comprobó por qué La Roja vive una crisis que afecta a todas sus divisiones y el Tri, con una camada de futbolistas que destacan por su talento y mentalidad, representó el deseo de trascender en el torneo de naciones más importante”.

