El fútbol le ganó a las métricas de Córdova: México le dio un baile a Chile y lo sacó del Mundial sub 20

Tras la eliminación en Valparaíso, Nicolás Córdova se lavó las manos y descartó erigirse como responsable del deplorable nivel mostrado por Chile.

La Selección Chilena vio el fin de su sueño en el Mundial sub 20, tras ser goleado por 4-1 ante México, en un partido donde las métricas de Nicolás Córdova se vieron superadas ampliamente por el rival.

El encuentro, jugado en el Elías Figueroa de Valparaíso, vio cómo los aztecas superaron ampliamente desde el primer minuto al elenco local, donde Nicolás Córdova extendió su particular idea de juego, con centrales jugando de lateral o al mediocampo, pero no en su posición natural.

Más información en instantes.