La condición de Arturo Vidal para seguir en Colo Colo: “No quiero ser un estorbo”

Arturo Vidal volvió a poner en duda su continuidad en el Cacique de cara al próximo año tras la derrota ante Puerto Montt en un amistoso.

A pesar de que Arturo Vidal ya cumplió con la cantidad de minutos para la renovación automática en Colo Colo, el King puso en duda su continuidad en el club, lo cual ratificó tras la caída ante Deportes Puerto Montt por 2-1 en un partido amistoso.

Previo a dicho encuentro, el volante albo expresó que “Me hubiera gustado que hubiese sido de otra forma, pero renové un año más. No he tomado la decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos una decisión. Yo estoy contento porque siempre me ha gustado estar en Colo Colo. Feliz por la renovación, pero nada es seguro”.

Tras ello, volvió a referirse a este tema tras la derrota que sufrió el Popular en el sur de Chile, señalando que “no he tomado la decisión y veré lo que es mejor para Colo Colo, lo importante es lograr el objetivo este año”.

Arturo Vidal vuelve a poner en duda su continuidad en Colo Colo

A lo que agregó: “Sería malo para Colo Colo quedar fuera de las copas sería muy feo, un fracaso. Todo depende de este año, nunca seré un estorbo para Colo Colo. No lo puse en duda, es la verdad, soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir y por eso me vine de Europa”.

Siguiendo en esa línea, aseguró que “podría haber jugado hasta los 50 años en Europa si me hubiese ido a un equipo de mitad de tabla o peleando el descenso, pero me ha gustado siempre competir. Por eso me vine al mejor equipo de Chile, para pelear la Libertadores”.

En este sentido, Arturo Vidal reveló cuál es la condición que podría hacerlo reconsiderar su estadía en Pedrero: “Lo tengo muy claro: si el próximo año Colo Colo no clasifica a los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente y ver la mejor opción, pero no es una opción que cualquier jugador la podría tomar. Yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”.

Lo anterior, teniendo en cuenta el complejo momento que atraviesa el Cacique, ya que se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, es decir, fuera de la zona de clasificación a competencias internacionales.