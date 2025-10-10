Todo definido: cómo quedaron los cruces para los cuartos de final del Mundial Sub 20 y cuándo se jugarán

Con Chile ya eliminado, solo ocho selecciones siguen con vida en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se está llevando a cabo en nuestro país. Dos equipos de Conmebol siguen en carrera en partidos que se disputarán durante este sábado y domingo, jornadas en las que se celebrará un choque entre dos selecciones latinoamericanas para la recta final del torneo.

Colombia vs. España

El primer encuentro del sábado 11 de octubre tendrá como protagonista a Colombia que enfrentará a España, uno de los grandes favoritos del torneo. Los cafeteros superaron algunas críticas por su actuación en fase de grupos, donde solo ganó un partido y convirtió dos goles. Fue ante Sudáfrica en octavos cuando finalmente se destapó, superando al equipo de la CAF 3-1.

Eso si, algunas dudas aún persisten, sobre todo por lo exhibido en el primer tiempo. Colombia se puso rápidamente en ventaja, pero luego cedió el protagonismo a los africanos, viéndose superado en todas las líneas hasta el empate. Fue después de ese 1-1 transitorio cuando los colombianos levantaron su juego, sentenciando el duelo con dos goles de Neyser Villareal.

Ahora los ibéricos suponen un choque de mayor envergadura, con un fútbol de mucha mayor posesión que se beneficia con la pelota a su favor. El encuentro se disputará el sábado 11 a las 17:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca y el ganador jugará contra el vencedor de la siguiente llave.

México vs. Argentina

A nivel mediático, el encuentro entre estas dos selecciones latinoamericanas supone uno de los partidos más mediáticos de los cuartos de final del Mundial Sub 20. México, comandado por el muy joven Gilberto Mora (16 años), logró sortear el grupo de la muerte con España y Brasil para luego golear 4-1 a Chile, confirmando así ser considerado un candidato al título.

Argentina, por su parte, confirmó en octavos de final ante Nigeria el perfecto desempeño que aún mantiene en la competición: cuatro partidos disputados, cuatro victorias. Los dirigidos por Diego Placente son pura efectividad.

Con ambos equipos proponiendo un fútbol ofensivo, juego asociado y velocidad, el Estadio Nacional se erige como el escenario perfecto para albergar este encuentro. El partido, a disputarse en el coloso de Ñuñoa, tendrá su pitazo inicial a las 20:00 horas el sábado 11 de octubre.

Estados Unidos vs. Marruecos

Estados Unidos, el equipo más goleador del certamen, logró sobreponerse a la caída en su debut y ahora tendrá en frente a Marruecos, la única selección africana con vida.

Si bien el 9-1 ante Nueva Caledonia supuso una ventaja importante para ser los más anotadores del torneo, los norteamericanos también propinaron una goleada a Francia con un 3-0 en fase de grupos, demostrando que están para competir. La última victoria ante Italia fue una confirmación de ello.

Los marroquíes pasaron primeros en el grupo de la muerte con victorias ante Brasil y España, derrotando a Corea del Sur en octavos por 2 a 1. El choque entre ambos se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a las 17:00 horas en El Teniente de Rancagua, dejando al ganador a la espera del vencedor del último partido de los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Noruega vs. Francia

El último choque y el único duelo europeo lo celebrarán Noruega y Francia. Los primeros llegan invictos, mientras que los franceses se sacaron de encima su única derrota del torneo que sembró dudas en fase de grupos para llegar a esta instancia. El partido se celebrará en el Elías Figuera Brander el domingo 12 de octubre a las 20:00 horas.