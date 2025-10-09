“Seguirá en su puesto”: Milad apoyó a Córdova y lo ratificó como DT de la Roja Sub 20

Milad dijo que el DT de la Roja Sub 20 “es un gran líder de lo que es la dirección del fútbol formativo”.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, aseguró este jueves que el DT de la Roja Sub 20 recientemente eliminada del Mundial disputado en Chile, Nicolás Córdova, continuará como entrenador de la categoría.

De acuerdo con lo manifestado por el timonel de la ANFP, “se está trabajando bien en el fútbol formativo. Vamos bien encaminados“.

“Córdova es un gran líder. Tenemos que mejorar mucho, hay consciencia de nuestras debilidades y se están transmitiendo a los clubes“, complementó Milad en declaraciones que le dio a The Clinic.

En la oportunidad, el dirigente reafirmó que el actual DT de la Roja Sub 20 “seguirá en su puesto. Tiene una gran disposición para lo que decidamos el día de mañana. Hay que darle tiempo al tiempo”.

Pablo Milad también reiteró que “independientemente de los resultados de Nico, se está trabajando bien en el fútbol formativo (…) Nico es un gran líder de lo que es la dirección del fútbol formativo“.

Milad respondió cuestionamientos del DT de la Roja Sub 20

Por otra parte, en diálogo con el podcast El Gerente, Pablo Milad respondió a los cuestionamientos que realizó Nicolás Córdova tras la eliminación de la Roja Sub 20 ante México en el Mundial disputado en Chile.

Según manifestó el técnico, “pedí un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer, desconozco los reales motivos, pero no pasa solamente por eso, hay un montón de cosas que hay que corregir, y eso lo sabemos… Al final lo sabemos todos”.

Respecto del tema, el timonel de la ANFP manifestó que “hay cosas que a lo mejor no fue tan específico en sus declaraciones“.

“Hablé con él (y) dijo yo estoy súper tranquilo, porque ustedes me dieron todo. Organizamos toda la gira, todos los partidos internacionales, invitando selecciones. Se jugaron más de 40 partidos amistosos” y se vio todo”.

“Nosotros, como dirigentes, tenemos que minimizar variables, dar oportunidades, crear un hábitat adecuado para que ellos puedan entrenar, puedan hacer su trabajo, que es muy importante”, concluyó.