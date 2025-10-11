Stephanie Vaquer logra lo que ninguna otra luchadora ha conseguido tras ganar Crown Jewel: el histórico logro de la chilena en la WWE

La luchadora ha tenido un 2025 en el que consiguió un número inédito de títulos individuales

Stephanie Vaquer continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la WWE como luchadora. Este sábado, la chilena brilló en el evento Crown Jewel, donde se consagró como campeona del Premium Live Events tras derrotar a la estadounidense Tiffany Stratton, actual campeona, en un combate que hizo vibrar a miles de fanáticos en el RAC Arena de Perth, Australia.

Durante gran parte de la pelea, La Primera mostró un dominio absoluto, combinando técnica y carisma sobre el cuadrilátero. El punto decisivo llegó cuando Vaquer esquivó un Moonsault de Stratton y respondió con un Corkscrew Splash, maniobra que selló su victoria y le permitió levantar el nuevo título de Crown Jewel.

El triunfo no solo la consolida como una de las luchadoras más destacadas del circuito mundial, sino que también marca un hito histórico en su carrera. Con esta consagración, Stephanie Vaquer se convierte en la primera luchadora en lograr cuatro títulos individuales distintos en un mismo año, un registro sin precedentes en la historia de la WWE.

El impresionante recorrido de la chilena comenzó en febrero, cuando obtuvo el campeonato norteamericano de NXT y un mes después conquistó el título femenino de la misma división. En septiembre alcanzó otro histórico registro al coronarse campeona mundial de la WWE antes de sumar ahora el cetro de Crown Jewel.

A sus logros recientes se suman otras marcas históricas: fue la primera bicampeona de NXT, la primera chilena en participar en un Royal Rumble, y también la primera chilena y latina en conquistar un campeonato mundial de WWE. La carrera de la nacional solo ha cosechado grandes logros a lo largo de un año 2025 inolvidable.

Con este nuevo triunfo, Vaquer reafirma su estatus como una de las figuras más importantes y revolucionarias de la lucha libre contemporánea, con un año que marcará época en el futuro.