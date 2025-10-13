Ante eventual salida de Gustavo Álvarez: el entrenador que tomaría fuerza para asumir la banca de la U de Chile

Azul Azul ya baraja opciones en caso de que Gustavo Álvarez deje la institución en medio de los rumores que lo sitúan en la Selección de Perú.

En lo que resta del año, la U de Chile se juega cosas muy importantes, tanto en el Campeonato Nacional, donde busca asegurar la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, y en la Sudamericana, torneo en el cual disputará las semifinales en los próximos días.

En medio de ello, se ha instalado la incertidumbre con respecto al futuro de su entrenador, Gustavo Álvarez, quien podría dejar su puesto a final de este año, a pesar de que su contrato finaliza en diciembre de 2026.

Lo anterior, debido a que el DT tendría diferencias con la dirigencia de Azul Azul, lo cual se suma al interés de la Selección de Perú, que tiene al trasandino como una de sus prioridades e incluso pagarían la cláusula de salida de 1,2 millones de dólares.

En este sentido, según consignó El Mercurio, la Bicolor le ofrecería a Gustavo Álvarez un monto de dos millones de dólares al año, lo cual se traduce a un sueldo cercano a los 160 millones de pesos chilenos.

El candidato que toma fuerza para asumir como entrenador en la U de Chile si se concreta la salida de Gustavo Álvarez

En caso de que Gustavo Álvarez deje a la U de Chile, Azul Azul ya estaría barajando opciones para suplirlo. Uno de ellos sería el actual DT de O’Higgins, Francisco Meneghini, según dio a conocer Al Aire Libre.

El adiestrador argentino ya ha estado en carpeta de la Universidad de Chile, sin embargo, nunca se ha materializado su llegada. Cabe destacar que Paqui ya estuvo en el cuadro estudiantil, cuando fue ayudante técnico de Sebastián Beccacece en 2016.

En la presente temporada, el equipo que dirige Meneghini se encuentra en el tercer puesto, luchando por acceder a la Copa Libertadores. Por ahora, O’Higgins registra 11 victorias, 8 empates y 4 derrotas en 23 partidos jugados.