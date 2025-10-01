La dura sanción que arriesga la U de Chile en Copa Sudamericana tras la apertura de un nuevo expediente disciplinario de Conmebol

La U sigue sumando problemas en la Copa Sudamericana, esta vez a raíz unas infracciones que se habrían cometido en el partido contra Alianza Lima.

La U de Chile sueña con replicar la actuación de 2011 y consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, donde ya están en semifinales, instancia en la cual tendrán que enfrentar a Lanús el 23 y 30 de octubre.

Además de los rivales con los que ha tenido que chocar, el certamen continental no ha sido fácil para los Azules, ya que su participación ha estado marcada por los serios incidentes que obligaron a la cancelación del duelo de octavos contra Independiente, que significó la descalificación del equipo de Avellaneda y una dura sanción al cuadro universitario.

A raíz de la barbarie en Avellaneda, la Universidad de Chile recibió unas multas de 270 mil dólares y el castigo de 14 partidos sin público (siete de local y siete de visita). Sumado a ello, se añadió otra multa de 25 mil dólares por la ida contra Independiente.

Por si fuera poco la U de Chile podría recibir otra sanción en el marco de la Sudamericana, debido a que recientemente la Conmebol abrió un nuevo expediente disciplinario. Esta vez, luego de la revancha contra Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

La nueva sanción que arriesga la U de Chile en Copa Sudamericana

El nuevo expediente contra la U de Chile cita una infracción al Artículo 5.1.11.6 numeral 2) Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025.

Aquel punto, estipula que por el atraso en la reanudación del partido “se impondrá una multa mínima de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000 para el Entrenador por cada minuto de retraso”.

Sumado a ello, el ente rector del fútbol sudamericano alude a otras faltas a los Artículos 5.1.5, 5.1.5.1 y 5.1.11.6 numeral 1) Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025. Estos tienen que ver con el protocolo del inicio del duelo, en el cual se acusa otro atraso, cuya “multa mínima es de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 50.000 para el Entrenador por cada minuto de retraso”.

Para cerrar, hacen mención a los Artículos 8.1 y 12.2 literal h) del Código Disciplinario de la Conmebol, en los cuales se define una infracción grave de incumplir decisiones, reglamentos o protocolos de Conmebol.