¿Se quedan sin DT? Gustavo Alvarez deja ver que vive sus últimos días en la U

Gustavo Alvarez dejó entrever que está viviendo sus últimos días al frente de Universidad de Chile, a pesar de tener contrato vigente hasta diciembre del próximo año y estar ad portas de una eventual final internacional.

Es que según informó El Mercurio, el entrenador de los azules tendría todo decidido para pasar a ser el seleccionador de Perú, cuya federación estaría dispuesta pagar su cláusula de salida de la U, que ronda los 1,2 millones de dólares.

Junto con ello, la Federación Peruana de Fútbol seduciría a Gustavo Alvarez con un contrato de dos millones de dólares anuales.

Las declaraciones del adiestrador argentino en la previa del choque ante Palestino, que se disputará este lunes en el Estadio Santa Laura a partir de las 16:00 horas, alimentan los rumores de su pronta despedida.

“Cuando llega el fin de año y viendo las cosas en perspectiva y no en medio del camino, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones sobre lo mejor para la carrera personal y para el club en donde está”, expresó.

Las palabras de Gustavo Alvarez no pasaron desapercibidas para Azul Azul, donde ya se resignan a un adiós: “Son declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”.

Además del salario que le ofrece Perú, a lo largo del año el otrora DT de Huachipato ha enfrentado una serie de roces con la dirigencia de la U, como el discreto mercado de fichajes a mitad de año y viajar a enfrentar a Alianza Lima en un vuelo comercial, en vez de los tradicionales charters.