Colo Colo femenino busca su segunda Copa Libertadores: cuándo y a qué rival enfrentará en las semifinales

“Me siento orgullosa de vivir este momento con Colo Colo, en un año tan especial para el club”, declaró la DT Tatiele Silveira, luego de que su equipo encadenara 36 victorias consecutivas.

Colo Colo femenino continúa su sueño continental en la Copa Libertadores, donde este miércoles disputará las semifinales contra Deportivo Cali de Colombia.

Las Albas se metieron en esta instancia tras derrotar a Libertad de Paraguay por 1-0 gracias a la anotación de Mary Valencia.

Junto con ello, este nuevo triunfo le permite a Colo Colo llegar a las 36 victorias consecutivas, consolidándose como el equipo sudamericano con la racha más larga de la historia del fútbol femenino. A nivel mundial, el Popular se encuentra segundo en esta lista, ya que el Olympique de Lyon en 2012-2013 encadenó 41 triunfos.

Cuándo y a qué hora juega Colo Colo femenino vs Deportivo Cali en Copa Libertadores

Ahora, Colo Colo femenino buscará seguir cosechando victorias e ir a la caza del récord del conjunto francés. En este marco, enfrentarán a Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas, cuyo encuentro se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Pluto TV.

Previo a este duelo, la entrenadora del Cacique, la brasileña Tatiele Silveira, abordó el gran desempeño que ha mostrado el equipo en esta temporada: “Me siento orgullosa de vivir este momento con Colo Colo, en un año tan especial para el club. En este proyecto a largo plazo buscamos subir un poco el nivel cada año, y hoy podemos disfrutar de este momento, pero sabemos que queremos mucho más”.

Siguiendo en esa línea, expuso que “Llegamos a la Copa Libertadores para jugar seis finales. Ya logramos cuatro. Ahora pensamos en la semifinal, nos tenemos que preparar mentalmente para llegar muy fuertes a ese partido”.