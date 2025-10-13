La molestia de Colo Colo por la llegada de Arturo Vidal a la Kings League: Mosa lo frenó en seco

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al polémico arribo de Vidal a la Kings League y sostuvo que “no es compatible” con Colo Colo.

Molestia ha generado al interior de Blanco y Negro la decisión de Arturo Vidal de asumir como capitán de Chile en el Mundial de la Kings League, mientras cumple su contrato con Colo Colo.

El presidente del Cacique, Aníbal Mosa, en conversación con Radio Cooperativa, le realizó un llamado de atención al volante albo, señalando que “me enteré, no lo he conversado con él, no tengo la confirmación de cómo funciona, pero Arturo Vidal tiene contrato con Colo Colo, su foco es y tiene que ser Colo Colo”.

Siguiendo en esa línea, el timonel del cuadro Popular expuso: “Si esto interfiere de cierta manera en pretemporada, entrenamientos o en cualquier cosa que tenga que ver con Colo Colo va a tener que dejarlo a un lado, porque no son compatibles ambas cosas”.

A lo que agregó: “Arturo tiene un contrato de trabajo vigente que se renovó por las participaciones, nadie nos ha manifestado que quieran ponerle término. Para mí, Arturo es jugador de Colo Colo”.

Considerando lo anterior, se refirió a las declaraciones que emitió el King con respecto a la posibilidad de dejar el club si no se logran los objetivos de la temporada, como lo es la clasificación a un torneo internacional.

“Van por carriles separados, cuando firmamos un contrato, se respeta. Sea cual sea la administración que lo haya firmado y eso es algo que caracteriza a Colo Colo, por eso cuando traemos técnicos o jugadores saben que el contrato se va a respetar”, expresó Aníbal Mosa.

“A Arturo veo que de cierta manera tiene su corazón colocolino y de cierta manera le incomodaría seguir si no clasificamos a torneos internacionales, pero es otro asunto, tengo la confianza que seguirá siendo jugador de Colo Colo y que vamos a clasificar a una copa internacional”, complementó.

De qué se trata la Kings League y cuándo se realizará el Mundial que tendrá a Arturo Vidal como uno de sus capitanes

La Kings League es un evento de fútbol 7 que tendrá como protagonistas a futbolistas, ex futbolistas y streamers. En el caso de Chile, quienes se encargarán de formar el equipo serán Vidal y Shelao.

Otros futbolistas activos que serán capitanes son James Rodríguez y Robert Lewandowski, mientras que por el lado de los históricos destacan Sergio Agüero y Wesley Sneijder.

Dicho certamen se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, entre el 3 y 17 de enero, fechas que coinciden con la pretemporada de Colo Colo.