Sonríe el tenis chileno: los grandes ascensos de Cristian Garin y Tomás Barrios en el ranking ATP

Los tenistas chilenos sacaron cuentas alegres tras la última actualización del ranking ATP, luego de que ambos se coronaran campeones en las últimas semanas.

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde los tenistas chilenos Cristian Garin y Tomás Barrios dieron un gran salto en la clasificación mundial, lo cual enciende la lucha por ser la segunda raqueta nacional.

El nacional mejor ubicado es Alejandro Tabilo, quien subió un puesto y se posicionó en el casillero 73°. En el caso de Garin, gracias a su título en el Challenger de Antofagasta ascendió 17 posiciones y alcanzó el 108°, desplazando a Nicolás Jarry como el dos de Chile, que ahora se sitúa en el lugar 109°.

Otro jugador que tuvo un gran ascenso en el ranking ATP fue Tomás Barrios. El chillanejo que recientemente se consagró campeón del Challenger de Cali subió 18 posiciones para instalarse en el casillero 119°.

73° Alejandro Tabilo 826 (+1).

108° Cristian Garin 579 (+17).

109° Nicolás Jarry 576 (-2).

119° Tomás Barrios 539 (+18).

280° Matías Soto 194 (+6).

803° Daniel Núñez 31 (-1).

895° Benjamín Torrealba 22 (+25).

959° Nicolás Villalón 18 (-16).

Así quedó el top 10 tras el Masters de Shanghái

Con respecto a la parte alta, el español Carlos Alcaraz sigue liderando el ranking mundial. Así quedó el top 10 tras el término del Masters 1000 de Shanghái.