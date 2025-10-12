Segundo título del año: Tomás Barrios se coronó campeón del Challenger de Cali

El tenista nacional Tomás Barrios (137° ranking ATP) consiguió esta jornada su segundo título de la temporada 2025 al consagrarse campeón del Challenger de Cali, derrotando en la final al boliviano Juan Carlos Prado (259°) por 6-1 y 6-4 en una hora y 26 minutos de juego. El chillanejo demostró un nivel sólido a lo largo del partido, siguiendo en la buena senda de juego que ha tenido este año.

La cuarta raqueta nacional comenzó desde el primer momento marcando las diferencias, dominando el primer set con precisión y autoridad, usando su saque como su principal arma además de su gran juego al fondo de la cancha. Desde el tercer game en adelante ganó sus cinco puntos de forma consecutiva, cerrando así el 6-1.

La segunda manga tuvo mayores complicaciones, con Pardo en un momento colocándose 3-0 y 4-1 encima en el marcador. Sin embargo, el chileno no cayó en desesperaciones y alcanzó a reaccionar con firmeza rompiendo el saque del boliviano en dos oportunidades, sacando chapa de su condición de primer sembrado del torneo. Con dos quiebres consecutivos, recuperó el control del juego y cerró el duelo por 6-4.

Con esta victoria en Cali, Barrios alcanzó el sexto título Challenger de su carrera y el segundo en lo que va del año, luego de consagrarse en Campinas. Asimismo, sumará 75 puntos ATP que le permitirán subir hasta el puesto 119° del ranking mundial, acercándose cada vez más a los puestos del Top 100, consolidando su posición como uno de los referentes del tenis nacional, acompañado por Cristian Garín y Alejandro Tabilo, que también han tenido un buen cierre de temporada.

Ahora la raqueta criolla, que no otorgó ningún set a lo largo del torneo, seguirá su gira sudamericana en los torneos de Curitiba, Costa do Sauipe y Guayaquil, tratando de mantener su buen año deportivo y seguir escalando posiciones.