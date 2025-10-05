¡Campeón! Cristian Garin conquista el título en Challenger de Antofagasta y concreta un gran salto en el ranking ATP

Garin se coronó campeón por tercera vez en el año y desplazará a Nicolás Jarry como el dos de Chile en el ranking ATP.

Cristian Garin (125° ATP) remontó un partidazo y conquistó un nuevo título en su carrera tras consagrarse campeón del Challenger de Antofagasta al derrotar al argentino Facundo Díaz Acosta (265°).

La tercera raqueta nacional se impuso por 2-6, 6-3 y 6-3 sobre el trasandino en dos horas y 20 minutos de partido, logran su tercer título de la temporada.

El inicio del duelo fue complicado para el chileno, quien sucumbió por 6-2 tras sufrir el quiebre de su servicio en dos ocasiones.

Sin embargo, todo cambió en el segundo capítulo, donde Cristian Garin sacó a relucir la mejor versión de su tenis y llevarse el set por 6-3 tras lograr un break de entrada.

En el set definitivo, el tenista chileno se mantuvo firme en todas sus líneas y quebró a su rival en el octavo juego, lo que le permitió sacar diferencia y volver a imponerse por 6-3 y coronarse por primera vez campeón de un Challenger en Chile.

El nuevo ranking de Cristian Garin tras coronarse campeón del Challenger de Antofagasta

Con esta victoria, Gago suma 61 puntos ATP, los cuales le permiten escalar al puesto 107° del ranking live, desplazando a Nicolás Jarry (108°) para convertirse en el nuevo dos de Chile. Lo anterior, se materializará el 13 de octubre, cuando se actualice el ranking mundial tras la final del Masters 1000 de Shanghái.

De esta forma, el nacional cierra una gran semana, quedando ad portas de regresar al top 100 y sumando su tercer título Challenger en lo que va de 2025, luego de que se quedará con la corona en Mauthausen y Oeiras.