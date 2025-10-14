Michael Clark acusa a “periodistas colocolinos” por rumores sobre Gustavo Álvarez y dispara contra la ANFP por Clásico Universitario

El presidente de Universidad de Chile abordó los rumores sobre la supuesta salida del DT y disparó “me llama mucho la atención que siempre que a la U le va bien, aparecen estos rumores de gente que no da la cara”.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, disparó duramente tras los rumores sobre la supuesta salida del entrenador Gustavo Álvarez para arribar a la Selección de Perú, culpando a “periodistas colocolinos”.

Tras vencer 2-1 a Palestino por el Campeonato Nacional y alcanzar el segundo puesto de la tabla de posiciones, el timonel de Azul Azul manifestó su molestia, señalando que “me llama mucho la atención que siempre que a la U le va bien, que empieza a pelear cosas, aparecen estos rumores de gente que no da la cara. Muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, para qué decirlo, es colocolina, muchos periodistas incluso se prestan para esto”.

“Periodistas que dicen ser de otros clubes como Magallanes, Rangers, Antofagasta; todo el mundo sabe que son del Colo”, aseguró.

Las explosivas declaraciones de Michael Clark

Considerando lo anterior, Michael Clark añadió que “no le daría mucha importancia a esto. Obviamente que en este club estás en evaluación siempre. Estamos muy contentos con todo el trabajo, lo he dicho antes, tenemos el mejor plantel y cuerpo técnico del fútbol chileno, tanto profesionales como personas”.

Tras ello, abordó el vínculo que tiene Álvarez con la U de Chile, el cual culmina en diciembre del próximo año. “Nosotros tenemos a un entrenador con contrato vigente, pero obviamente a fin de año tenemos que hacer las evaluaciones, como siempre las hacemos, tanto con los jugadores y los técnicos, nos sentaremos a planificar el año 2026. Falta mucho, nos estamos jugando cosas importantes, tenemos que seguir jugando el torneo y disputar una llave importante contra Lanús“, expresó.

Siguiendo en esa línea, cuestionó a la ANFP por la programación del Clásico Universitario contra la UC, que se llevará a cabo el 26 de octubre, entre los partidos de ida y vuelta contra Lanús por Sudamericana.

“Me sorprende que haya tan poca disposición para ayudar a un equipo chileno. Este año se han suspendido partidos por amistosos, por no tener estadio, por razones realmente increíbles. Me cuesta mucho entender que no se pueda suspender un partido para ayudar a un equipo que puede pasar a una final, algo que le hará muy bien al fútbol chileno. Es llamativo, quizás por eso está como está el fútbol chileno“, disparó el presidente de Azul Azul.