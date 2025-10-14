Crack de La Roja Sub 20 se lanzó contra Córdova: “Fue una decepción por parte del cuerpo técnico”

“Estaba preparado para otra oportunidad, pero (sigo) sin entender por qué no la recibí”, dijo el jugador de la Roja Sub 20.

Convencido de que merecía jugar más minutos por La Roja durante el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, se mostró el futbolista del Huesca de España, Willy Chatiliez, quien no dudó en cuestionar el trabajo del técnico Nicolás Córdova.

Si bien el jugador describió la cita mundialista como “una experiencia inolvidable en tu casa, animados por 45 mil personas”, reconoció que “en la cancha hubo muchas dificultades, tanto colectivas como individuales, sobre todo por minutos“.

Willy Chatiliez entró desde el banco en el primer partido ante Nueva Zelanda, y luego fue titular frente a Japón, pero no jugó ante Egipto ni con México.

“Sentía que podía aportar más al equipo si hubiese tenido más oportunidades, más minutos“, dijo el seleccionado en la entrevista que le concedió al periodista Eugenio Salinas.

“Fue una decepción por parte del cuerpo técnico. No es primera vez que me pasa, ya me pasó en el Sudamericano de tener esa decepción y no haber jugado lo que uno esperaba. Que se repita otra vez, es grande la decepción“, reconoció.

Dijo también que con el DT “ni siquiera intercambiamos palabras, creo que es más de ellos acercarse al jugador y dar una explicación. Lamentablemente, ni siquiera decidieron explicarse, entonces eso demuestra el interés que tienen conmigo“.

Evaluó entrenamientos de La Roja Sub 20 con Córdova

El seleccionado de La Roja Sub 20 también abordó los entrenamientos con Córdova y aseveró que “en Huesca creo que se entrena más enfocado en el rival, en lo que podemos hacer para vencer”.

“Lo positivo acá en Chile es que los ejercicios se repiten mucho, con buena intensidad. Pero que se repita tanto también tiene algo negativo: si siempre haces lo mismo, cuando las cosas se ponen complicadas, adversas, y no puedas hacer tu juego, después tienes más dificultades, evidentemente“, apuntó.

Por último, Chatiliez reconoció que el partido ante Japón “no salió como yo esperaba. Pero así es el fútbol, el deporte. Estaba preparado para otra oportunidad, pero (sigo) sin entender por qué no la recibí“.