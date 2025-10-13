Secciones
Programación Mundial Sub 20: cómo quedaron los cruces de semifinales y cuándo se juegan

Dos selecciones sudamericanas, una europea y una africana completan el cuadro de las semifinales del Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 está llegando a su fin y ya tiene todo listo para las semifinales, luego de que este domingo se definieran a las dos últimas selecciones que completarán el cuadro del certamen.

En el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Francia superó por 2-1 a Noruega, gracias a las dos anotaciones de Bouabré.

Antes de ello, en el Estadio El Teniente de Rancagua Marruecos venció por 3-1 a Estados Unidos, posicionándose como una de las selecciones favoritas para levantar el título.

Por otro lado, se encuentran Argentina y Colombia, que sellaron su paso el sábado tras dejar en el camino a México y España, respectivamente.

Programación de las semifinales del Mundial Sub 20: cuándo y a qué hora juegan Argentina vs Colombia y Francia vs Marruecos.

Los dos duelos válidos por las semifinales del Mundial Sub 20 se disputarán este miércoles 15 de octubre, cuyos encuentros tendrán lugar en Valparaíso y en Santiago.

  • Marruecos vs Francia – 17:00 horas – Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
  • Argentina vs Colombia – 20:00 horas – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Todos los partidos del torneo juvenil se pueden ver en vivo por TV a través de la señal de DSports, mientras que por streaming están disponibles por medio de DGO.

