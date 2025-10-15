El millonario premio que se juega Colo Colo en las semis de Copa Libertadores Femenina

Colo Colo femenino salta a la cancha este miércoles para enfrentar a Deportivo Cali, cuyo encuentro se transmitirá por TV abierta.

Colo Colo busca seguir haciendo historia en la Copa Libertadores Femenina cuando este miércoles salga a la cancha a enfrentar a Deportivo Cali por las semifinales, donde también se juega un importante premio económico.

Las albas que suman 36 victorias consecutivas, se metieron en esta instancia al derrotar por 1-0 a Libertad de Paraguay. Por su parte, el conjunto colombiano hizo lo propio al dejar en el camino a Sao Paulo con un triunfo por 2-0.

Además de ir por la gloria eterna en el ámbito deportivo, las dirigidas por Tatiele Silveira también ponen su mirada en el significativo premio económico que reparte la Copa Libertadores Femenina en esta edición.

Por su participación en la fase de grupos del certamen, Colo Colo aseguró un monto de 50 mil dólares, cuya cifra aumenta significativamente para los equipos que integren el podio.

Para el club campeón, Conmebol entregará un cheque de dos millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 600 mil de la moneda norteamericana. El equipo que termine en el tercer lugar, en tanto, embolsará un monto de 250 mil dólares.

Cuándo, a qué hora y dónde ver a Colo Colo femenino vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores

El partido de Colo Colo vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires.

Este importante duelo se podrá ver en vivo en TV abierta a través de la señal de Chilevisión. Por streaming podrás seguir toda la acción por Pluto TV y todas las plataformas digitales de CHV.