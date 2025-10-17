Con un cuadro de lujo: el próximo torneo que disputará Alejandro Tabilo tras despedirse del Challenger de Olbia

El tenista nacional sucumbió ante Pablo Carreño Busta en los cuartos de final del certamen italiano, lo cual hará que sufra un leve descenso en el ranking ATP.

Alejandro Tabilo (73° ATP) no pudo extender su recha de triunfos en tierras italianas tras caer en loas cuartos de final del Challenger de Olbia ante el español Pablo Carreño Busta (104°).

La primera raqueta nacional quedó eliminado del certamen tras inclinarse frente al europeo por 6-3, 1-6 y 7-6 en un partido que se extendió por dos horas y 18 minutos.

El experimentado tenista de 34 años, que ha sufrido de constantes lesiones en el último tiempo, salió con todo a la pista para llevarse la primera manga sin mayores complicaciones. Tras ello, el chileno reaccionó con contundencia y emparejó el encuentro al imponerse por 6-1 en el segundo parcial.

En el set definitivo, el duelo se mantuvo bastante parejo, situación por la cual la definición se tuvo que estirar al tiebreak. Allí, Pablo Carreño Busta fue mucho más preciso para terminar llevándose el partido al ganar 7-3 el desempate.

Con esto, el ex top 10 del ranking mundial se instaló en las semifinales del torneo italiano, donde enfrentará a su compatriota Martín Landaluce (110°).

El próximo torneo que disputará Alejandro Tabilo y su nuevo ranking tras su paso por el Challenger de Olbia

Tras ser eliminado en los cuartos de final del Challenger de Olbia, Alejandro Tabilo descenderá un puesto en el ranking ATP, ya que no pudo defender los puntos que obtuvo el año pasado cuando alcanzó la misma instancia en el ATP de Almaty, un torneo de mayor categoría. De esta forma, perderá 34 unidades ATP y la próxima semana aparecerá en el casillero 74°.

Ahora, el siguiente desafío que tendrá Jano será el ATP 500 de Viena, cuyo cuadro tendrá a destacados tenistas del circuito, tales como Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°), De Minaur (7°), Lorenzo Musetti (8°), Karen Khachanov (10°), Andrey Rublev (14°) y Daniil Medvedev (14°).