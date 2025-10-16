Alejandro Tabilo logra una nueva victoria y se mete en los cuartos de final del Challenger de Olbia

El tenista nacional sufrió para derrotar al estonio Daniil Glinka y espera rival para disputar el paso a semifinales.

Alejandro Tabilo (73° ATP) sumó una nueva victoria en el Challenger 125 de Olbia, Italia, y se instaló en los cuartos de final del certamen europeo.

La primera raqueta nacional superó por 6-3, 5-7 y 6-1 al estonio Daniil Glinka (295°) en menos de dos horas de partido para meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con este triunfo, el tenista chileno se posiciona en el casillero 74° del ranking en vivo, debido a que aún debe defender 34 puntos ATP esta semana.

Ahora, en la siguiente ronda del Challenger de Olbia, Alejandro Tabilo deberá enfrentar al ganador de la llave entre el español Pablo Carreño Busta (104°) y el francés Luka Pavlovic (217°).