No se verá el partido completo: cómo la franja electoral afectará la transmisión de la final del Mundial Sub 20

CNTV se pronunció tras la solicitud de Chilevisión de aplazar la franja electoral para después del decisivo encuentro entre Argentina y Marruecos.

Este domingo 19 de octubre Argentina y Marruecos animarán la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 en el Estadio Nacional, donde los espectadores que sigan la transmisión por TV abierta se verán afectados producto de la franja electoral.

Dicho espacio de propaganda comienza este viernes, a menos de un mes de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, la cual se transmitirá en cadena nacional en dos bloques de 20 minutos: a las 12:40 y a las 20:40 horas.

Es este último segmento de la franja electoral que complica la transmisión de Chilevisión de la final del Mundial Sub 20, considerando que el duelo de Argentina vs Marruecos inicia a las 20:00 horas.

De esta forma, este bloque coincidirá con el final del primer tiempo del partido y dependiendo de cómo se lleve adelante el encuentro, también puede interrumpir el comienzo de la segunda mitad.

El portazo de CNTV a Chilevisión por la transmisión de la final del Mundial Sub 20

Producto de lo anterior, Chilevisión envió una solicitud formal al CNTV para pedir excepcionalmente posponer la transmisión de la franja electoral para después del duelo.

Sin embargo, desde el Consejo Nacional de Televisión rechazaron la petición debido a lo tarde en que fue notificado, teniendo en cuenta que faltan solo dos días para la final.

Sumado a ello, el consejo de la entidad solamente se reúne los lunes, situación por la cual no es posible que se llegue a un acuerdo.

Por ello, quienes sigan la transmisión por TV abierta no podrán ver todo el duelo, mientras que los vean el partido por DirecTV o DGO no tendrán inconvenientes para disfrutar íntegramente la definición del Mundial Sub 20.