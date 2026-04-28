Cecilia Pérez es la nueva presidenta de Azul Azul: así quedó el directorio de la Universidad de Chile

Esta martes se llevó a cabo la junta de accionistas de Azul Azul, donde se registraron varios movimientos en el directorio de la concesionaria que maneja a la Universidad de Chile.
En las dependencias del Centro Deportivo Azul (CDA), se ratificó a Cecilia Pérez como la presidenta de la institución, quien no solo es la primera mujer de la historia en liderar al cuadro estudiantil, sino que también es la primera en llegar a este cargo en un club de Primera División del fútbol chileno.
Durante la jornada se confirmaron nuevos miembros del directorio, como lo es el exsenador y excanciller, José Miguel Insulza, quien llega de la mano de José Ramón Correa, luego de que lo designara tras comprar las acciones al grupo Schapira.
Por el lado oficialista, el hijo menor del expresidente Patricio Aylwin, Francisco Aylwin Oyarzún, fue oficializado como nuevo director de Azul Azul, luego de que Cecilia Pérez lo impulsara para reforzar el bloque.
Así quedó el directorio de Azul Azul
Bloque oficialista (Ex Michael Clark):
- Cecilia Pérez
- Cristian Aubert
- Luis Miguel Berr
- Aldo Marín
- Roberto Nahum
- Pablo Silva
- Francisco Aylwin
Bloque opositor:
- José Ramón Correa
- José Miguel Insulza
Representantes de la Casa de Estudios:
- Andrés Weintraub
- Héctor Humeres.