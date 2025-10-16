Así se jugará la final del Mundial Sub 20 y el partido por el tercer puesto: día, horario y dónde ver en vivo

Argentina y Marruecos definirán al nuevo campeón del mundo de la categoría, mientras que Colombia y Francia lucharán por subirse al podio.

Tras casi un mes lleno de fútbol, el Mundial Sub 20 de Chile 2025 llega a su fin este fin de semana con la disputa de la gran final y el partido por el tercer puesto.

Este miércoles se llevaron a cabo las semifinales, cuyos encuentros contaron con un gran marco de público en donde se definieron los últimos cruces del certamen.

En un partidazo en el Estadio Nacional, Argentina se impuso por 1-0 a Colombia, que terminó con un hombre menos tras la expulsión de Jhon Rentería a los 79′. De esta forma, el cuadro trasandino se instaló en la gran final del Mundial Sub 20.

Antes de ello, Marruecos superó a Francia por medio de los lanzamientos penales en el Estadio Elías Figueroa, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular y posterior alargue, haciendo historia y llegando por primera vez a una final del mundo en esta categoría.

Cuándo y dónde ver la final y el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Argentina y Marruecos animarán la gran final del Mundial Sub 20 para definir al nuevo campeón de la categoría, cuyo duelo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Antes de este vital compromiso, Colombia enfrentará a Francia por el tercer puesto este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas, en el mismo escenario, el Estadio Nacional de Ñuñoa.

Estos encuentros los podrás ver en vivo a través de DSports y DGO. En el caso de la final, también se transmitirá en directo a través de las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.