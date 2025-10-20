La dura caída que tendrá Alejandro Tabilo en el ranking tras despedirse del ATP de Viena

Alejandro Tabilo pagó caro sus errores y sucumbió ante Alexander Bublik en la primera ronda del certamen austriaco.

Alejandro Tabilo (75°) tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Viena al caer ante el kazajo Alexander Bublik (16°) en la primera ronda del certamen.

El tenista chileno sucumbió frente al asiático por 6-4 y 6-4 en un encuentro que se extendió por una hora y ocho minutos.

Un quiebre en cada set marcó la diferencia para que Bublik dejara en el camino a la primera raqueta nacional, quien apenas generó una chance de rompimiento, la cual no pudo materializar. Caso contrario al kazajo, que logró dos break de las cinco oportunidades que tuvo.

Con esta derrota, Jano no logra defender con éxito los 50 puntos ATP que obtuvo esta semana en la temporada pasada y descenderá hasta el casillero 81°, según el ranking en vivo.

Los próximos desafíos que tendrá Alejandro Tabilo en la recta final de la temporada

Tras ser eliminado en primera ronda del ATP de Viena, Alejandro Tabilo deberá dar vuelta la página y afrontar los siguientes torneos que figuran en su calendario.

Jano disputará a partir del próximo lunes 27 de octubre el Challenger de Bratislava, luego de no poder acceder ni a la qualy del Masters de París producto de su ranking.

Tras ello, el chileno deberá definir qué torneo jugará la semana del 03 de noviembre, ya que podría disputar la qualy del ATP de Atenas o del ATP de Metz.