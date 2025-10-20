La furia de la prensa argentina por el apoyo de chilenos a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Frente a más de 40 mil espectadores en el Estadio Nacional, Marruecos se coronó campeón del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia al derrotar por 2-0 a Argentina en la final.

En el marco de esta gran fiesta, la mayoría del público chileno le hizo sentir un fuerte apoyo al cuadro africano, en desmedro de la Albiceleste, situación que causó la molestia de los medios trasandinos, principalmente por las pifias que se escucharon durante la entonación del himno.

La molestia de los medios de Argentina por las pifias del público chileno en la final del Mundial Sub 20

Bajo este contexto, el diario Olé, cargó duramente contra los hinchas chilenos que asistieron al reducto de Ñuñoa. “Apenas la voz del estadio anunció que se entonaría el himno argentino, desde las tribunas bajó una silbatina que llegó a oírse en la transmisión. Estos silbidos se mantuvieron durante todo el canto patrio y se incrementaron cuando finalizó”, relató.

A lo que el medio agregó: “Los hinchas presentes en esta cancha ubicada en Santiago también chiflaron a los jugadores de la Selección en todos y cada uno de los ataques que tuvieron los dirigidos por Placente. Esto se replicó en las pelotas paradas, los reclamos al italiano Maurizio Mariani (árbitro del partido) y, sobre todo, luego de la falta cometida por Santino Barbi en los primeros minutos del partido, la cual decantó en el 1-0 parcial de la selección africana”.

El sitio MDZ también hizo alusión a las pifias durante el himno argentino: “El vergonzoso acto de los hinchas chilenos contra la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20”, tituló, junto con el video de dicho momento.

En medio del encuentro, desde TyC Sports hicieron referencia al apoyo de los hinchas locales al seleccionado africano: “La media hora para el olvido de la Selección Argentina Sub-20 y los goles de Marruecos que gritaron los chilenos en la final del Mundial”.

Por su parte, la relatora de fútbol argentina, Lola del Carril, utilizó sus redes sociales para expresar que “increíble como todos quieren que pierda Argentina. Increíble que siempre el discurso es que nos ayudan. Tierra inagotable de talento y exportación. Tierra futbolera“.