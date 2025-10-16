VIDEO – El provocador e irónico mensaje de figura de Argentina Sub 20 al público chileno: “Que sigan en contra…”

Argentina se instaló en la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras derrotar por 1-0 a Colombia en las semis que se disputaron en el Estadio Nacional, donde Gianluca Prestianni fue una de las figuras del encuentro.

De hecho, el delantero de Benfica fue el gran artífice del gol trasandino al habilitar de gran forma a Mateo Silvetti, quien convirtió el único gol del partido a los 72 minutos.

Tras el duelo, que contó con un gran marco de público en Ñuñoa, Prestianni lanzó un irónico comentario en contra de la hinchada chilena. “Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo”, expuso en zona mixta.

Lo anterior, debido a que la fanaticada local ha hecho sentir su apoyo a todos los rivales que ha enfrentado Argentina, como lo han sido Colombia, México, Nigeria, Italia, Australia y Cuba.

Posteriormente, el futbolista de la Albiceleste se refirió a las declaraciones que realizaron los cafeteros en la previa, quienes afirmaron que los trasandinos eran “provocadores”.

“Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario, ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario. Nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha como pasó hoy”, expusimos.

TyC Sports.

Por otro lado, en las redes sociales también se viralizó un video de los festejos de la Selección Argentina Sub 20 en el camarín, donde se escuchaba de fondo la canción “prenda la radio, encienda la tele”, lo cual se consideró como una provocación para los colombianos, ya que es una canción con la que ellos se identifican.

Argentina enfrentará a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Ahora, Argentina se tendrá que medir ante Marruecos para definir al campeón del Mundial Sub 20, luego de que los africanos se impusieran sobre Francia en los lanzamientos penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este crucial encuentro se llevará a cabo este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Un día antes, se definirá el tercer puesto entre Colombia y Francia, que jugarán en el mismo escenario a las 16:00 horas.