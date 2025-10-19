VIDEOS – Los goles con los que Marruecos se coronó campeón del Mundial Sub 20

El equipo africano que sorprendió durante todo el torneo, cumplió y venció por 2-0 a Argentina.

Una gran sorpresa fue en lo que se convirtió Marruecos durante el Mundial Sub 20 y así lo demostró en la final ante Argentina, donde se coronó campeón del mundo.

Yassir Zabiri se convirtió en la gran figura del partido que se disputó en el Estadio Nacional luego de que fuera el autor de los dos goles que sepultaron al cuadro trasandino.

En gran parte del partido, y pese a los esfuerzos de la albiceleste, no pudieron dar vuelta el marcador, teniendo que conformarse solamente con el segundo puesto.

El duelo no estuvo exento de polémica debido a una jugada del arquero argentino. Santino Barbi derribó en la puerta del área a Zabiri, lo que llevó a que la banca marroquí recurriera a la tarjeta verde.

El árbitro recurrió al VAR y demoró cinco minutos en revisar lo ocurrido. Finalmente determinó que la infracción ocurrió fuera del área, le mostró la amarilla al golero y ordenó tiro libre. Fue esto lo que llevó a que se concretara la apertura de la cuenta.

Pese a los esfuerzos de Argentina, el segundo tiempo culminó tras cinco minutos extra y Marruecos celebró al convertirse en campeón del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional.