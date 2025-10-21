¿Irá por TV abierta? A qué hora y dónde ver en vivo la semifinal de la U de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana

Universidad de Chile se prepara para su partido más importante del año, donde buscará dar el primer golpe y acercarse a la gran final.

La U de Chile nuevamente salta al campo de juego en el escenario internacional para enfrentar a Lanús en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En la ida de esta llave, el cuadro universitario recibe a los granates en el Estadio Nacional con la intención de dar el primer golpe y pavimentar su paso a la gran final del certamen.

Esto no será fácil para la Universidad de Chile, ya que en frente estará Lanús, que viene con la confianza a tope tras dejar en el camino a Fluminense de Brasil en el mismísimo Estadio Maracaná.

Cuándo y a qué hora juega la U de Chile vs Lanús por las semis de Copa Sudamericana

El partido de la U de Chile vs Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana se disputará este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

Dónde ver en vivo el partido de La U en Sudamericana

A diferencia de los duelos anteriores, la totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana se transmitirán a través de dos señales: ESPN y DSports de DirecTV,

Vía streaming, los cruces se podrán ver en vivo por medio de Disney+ y DGO. ¿Se transmitirá por TV abierta? La respuesta es NO, ya que Chilevisión solo posee los derechos de la Libertadores. De hecho, este miércoles mostrará en sus pantallas el partido entre Flamengo y Racing a las 21:30 horas.

En cuanto a la semifinal de vuelta entre Lanús y La U, esta será el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas.