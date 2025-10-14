Nuevo golpe de Conmebol: La U de Chile recibe dura sanción previo al duelo ante Lanús por Copa Sudamericana

Universidad de Chile está bajo la lupa de Conmebol, que aplicó un nuevo castigo al club y también a su DT, Gustavo Álvarez.

Previo a las semifinales de Copa Sudamericana que la U de Chile tendrá que disputar ante Lanús de Argentina, el cuadro universitario recibió un nuevo golpe por parte de Conmebol.

Luego de que se abriera un nuevo expediente en contra de los Azules, la Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer nuevas sanciones económicas para el cuadro chileno a raíz de su comportamiento en los cuartos de final frente Alianza Lima de Perú.

En detalle, Conmebol sancionó a la U de Chile con un monto de 20 mil dólares por la demora en el inicio del partido frente a los peruanos, más 12 mil dólares por incumplir el protocolo de inicio, como lo estipula el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

En este marco, el director técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, también fue castigado con una dura multa de 50 mil dólares.

Sumado a la sanción económica, el organismo sudamericano emitió una nueva advertencia, tanto para la institución como para el entrenador.

“En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, expusieron.

Considerando lo anterior, el cuadro universitario deberá preocuparse en cumplir al pie de la letra todos los protocolos de Conmebol para evitar sanciones futuras, las cuales podrían ser aún más severas.

¿Cuándo juega la U de Chile por Copa Sudamericana?

La U de Chile recibirá a Lanús por la ida de las semifinales de Sudamericana el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

La vuelta se disputará el jueves 30 de octubre en el mismo horario en el Estadio Néstor Díaz Pérez, ubicado en la provincia de Buenos Aires.