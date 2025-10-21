La grave denuncia de Deportes La Serena contra Limache para buscar instalarse en la final de Copa Chile por secretaría

Pese a caer 8-1 en el global, Deportes La Serena acudió al escritorio para revertir el resultado y avanzar a la final de Copa Chile.

En la recta final de la temporada, el escritorio nuevamente hace su aparición en el fútbol chileno en el marco de la Copa Chile, luego de que Deportes La Serena denunciara a Deportes Limache para buscar revertir el resultado e instalarse en la final del certamen.

Pese a haber perdido categóricamente en la cancha ante el Tomate Mecánico por un global de 8-1 (2-0 ida y 6-1 vuelta), los Papayeros tiraron su última carta sobre la mesa, acusando a su rival de no cumplir con los minutos Sub 23.

De acuerdo a los Granates, Limache solo cumplió con 113 de los 130 minutos que deben disputar los jugadores menores de 23 años. Producto de lo anterior, estarían solicitando el triunfo por 3-0 en la vuelta, lo cual significaría que el global quedara 3-2 a favor de La Serena.

Copa Chile: Los argumentos de Deportes La Serena y Limache

Para argumentar la acusación, desde La Serena sostuvieron que en el equipo rival solo jugaron Mateo Guerra (77 minutos), Luis Felipe Hernández y Bastián Silva, con 18 minutos cada uno.

Con respecto a Agustín Arce, quien fue convocado por La Roja para el amistoso frente a Perú, señalaron que estaba a disposición del equipo a partir de las 22:00 horas del 10 de octubre, situación por la cual no deberían contar los 65 minutos que se suman por los futbolistas que están con la Selección Chilena.

Frente a esto, el DT de Limache, Víctor Riveros, afirmó tener respaldo por la situación del mediocampista de 20 años.

“Nosotros tuvimos a Arce 40 días fuera del club por el Mundial Sub 20 y la convocatoria a la adulta. Tenemos un correo de respaldo de la gerencia de competiciones de la ANFP de que se cumplía con los 65 minutos”, manifestó el entrenador en Radio Agricultura.

A lo que agregó: “Agustín estuvo en la adulta el viernes en la noche citado para el partido con Perú, nosotros ya habíamos enviado la citación, viajamos el sábado, era imposible tenerlo”.

Tras ello, aprovechó la instancia de lanzar un “palo” a los serenenses: “Ahora, la verdad que deportivamente yo no tendría cara para hacer esa denuncia si pierdes 8-1 esa llave“, cerró.