Escándalo en la NBA por apuestas ilegales: más de 30 personas detenidas en caso ligado a la mafia italiana

La operación, descrita por el FBI como “histórica”, involucra a figuras de la NBA en un fraude que habría movido decenas de millones de dólares.

Una amplia operación del FBI ha sacudido a la NBA, que recién inicia su temporada 2025-26, tras el arresto de más de 30 personas acusadas de integrar una red de apuestas deportivas ilegales, fraude y manipulación de partidas de póker respaldadas por la mafia italiana.

Entre los detenidos figuran dos nombres de alto perfil en la principal liga de baloncesto en Estados Unidos y el mundo: el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

El vocero de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, John Marzulli, confirmó que 31 individuos fueron detenidos y que otras personas se entregarán en los próximos días. La investigación, liderada por el FBI y la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York, apunta a una operación de alcance internacional que habría movido decenas de millones de dólares durante varios años.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso como “histórico“, tanto por la magnitud económica como por el nivel de infiltración en el deporte profesional.”“No se niega el debido proceso a nadie. Todos responderán ante la justicia”, afirmó Patel en conferencia de prensa. Según explicó, el esquema delictivo incluía el uso de criptomonedas y métodos avanzados de lavado de dinero, además de vínculos con organizaciones criminales como La Cosa Nostra.

Las autoridades también investigan la posible manipulación de “prop bets“, un tipo de apuestas centradas en estadísticas individuales —como puntos, rebotes o asistencias—, que desde hace años genera preocupación en ligas como la NBA por su vulnerabilidad al fraude. Bajo este esquema, jugadores pueden beneficiarse de grandes sumas de dinero apostando contra su propio bajo rendimiento.

Billups, conocido como “Mr. Big Shot”, ex estrella y campeón con los Detroit Pistons en 2004, fue arrestado en Portland. Rozier, en tanto, fue detenido en Orlando pocas horas después de participar con los Heat en un partido contra el Magic. Ninguno ha emitido declaraciones, y tanto la NBA como sus respectivos equipos han optado por el silencio.

El caso revive los temores sobre el impacto de las apuestas en la integridad del deporte profesional y marca uno de los mayores escándalos de su tipo en la historia reciente del baloncesto estadounidense.