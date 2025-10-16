Casas de apuestas online: el eventual conflicto de interés que enciende las alarmas tras el fallo de la Corte Suprema

A pesar de que el ministro Jean Pierre Matus declaró sus vínculos, existe inquietud entre los involucrados por su cercana relación con uno de los abogados de la causa.

La guerra entre Lotería, Polla Chilena de Beneficencia y los casinos en línea está desatada. El 30 de septiembre pasado, en un fallo dividido, la Corte Suprema (CS) ordenó a los operadores de Internet bloquear 12 sitios de apuestas online, tras una petición de Lotería de Concepción. Los reclamos también contaron con el apoyo de la Polla.

El fallo ha tenido diversas interpretaciones. Mientras que las empresas estatales sostienen que la sentencia podría implicar que toda apuesta en línea está prohibida, su contraparte asegura que la resolución solo aplica al caso específico reclamado. Los sitios afectados ya fueron bloqueados, pero operan otros, ya que las sentencias no se pueden transformar en regulación, argumentan los operadores.

Con posiciones enfrentadas, la disputa se ha vuelto cada vez más intensa. En el Congreso se debate una ley para regular los juegos en línea, que ya cuenta con más de 500 indicaciones y cuya tramitación probablemente quedará en manos del próximo gobierno. Según una encuesta de Yield, el juego en línea podría generar hasta US$ 800 millones en recaudación fiscal, y 5,4 millones de personas en Chile han utilizado estas plataformas.

Cuestionamientos a la relación entre Matus y Cisternas

El recurso de Lotería de Concepción fue patrocinado por el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo, hijo del ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas.

El jurista que representó a Lotería es cercano a uno de los integrantes del tribunal que falló a favor del recurso: el ministro Jean Pierre Matus, quien trabajó como asesor en el estudio jurídico de Cisternas y Cía. “Gonzalo Cisternas se dedica a sus clientes y Jean Pierre Matus es uno de los mejores profesionales del país y un gran experto en informes legales”, señala una publicación del sitio web del estudio.

En medio del caso, audios y revelaciones de diversas conversaciones dieron cuenta de la cercanía entre Cisternas padre e hijo con Matus. Según El Mostrador, “uno de sus promotores era Lamberto Cisternas, en virtud de la cercanía de Matus con su hijo, Gonzalo Cisternas Sobarzo. JP Matus trabajó con Gonzalo Cisternas como consultor en su estudio de abogados (Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías)”.

En la misma línea, en una entrevista otorgada por el Ministro Matus a CNN el 26 de agosto de 2024 se generó el siguiente diálogo, que confirma su vínculo con Cisternas:

– Mónica Rincón: “vamos al tema de las inhabilidades. ¿Por qué en la lista de inhabilidades no aparece ni el abogado Hermosilla ni Andrés Chadwick? Y se lo pregunto por lo siguiente en el listado de inhabilidades aparecen muchas personas. Aparece, por ejemplo, el ex Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez porque fue obviamente su cliente en el caso topógrafo y pone también a Gonzalo Cisternas abogado trabajó con él. ¿Por qué pone, por ejemplo, a Martínez y a Cisternas y no aparece Andrés Chadwick ni Luis Hermosilla en la lista de inhabilidades?”

– Jean Pierre Matus: “ya porque en la lista de inhabilidades están todas las personas a las que por alguna razón los externos podrían (las personas, los externos, me refiero a las partes de un litigio) podrían suponer que hay algún interés, una relación de amistad o una relación que implique que ellos pudieran pensar que no van a ser juzgados con imparcialidad entonces para eso se usa esa lista. Y como yo venía del ámbito privado entonces y conocía mucha gente y mucha gente y había…, era público, era un personaje relativamente público entonces me pareció que era lo que yo tenía que hacer y puse a todas las personas que yo estimé, yo estimaba que le debía gratitud a Gonzalo Cisternas, porque cuando dejé la administración universitaria y me dediqué más a la vida profesional él me recibió en su estudio”

ARCHIVO CNN CHILE

Fuentes cercanas al caso señalan que tras estas confirmaciones, se está evaluando un posible conflicto de interés en el fallo, debido a la relación entre Matus y Cisternas. Esto podría derivar, incluso, en una acusación por prevaricación contra Matus, en caso de demostrarse que actuó de manera subjetiva y no se marginó finalmente del caso.

Como suele ocurrir, los delitos de prevaricación se plantean casi siempre ex post, tras dictarse el fallo, porque es necesario probar la existencia de la falta en la sentencia.

Un abogado de la plaza que conoce este debate y prefiere mantener reserva, explica que las inhabilidades de los ministros están establecidas expresamente como causales específicas a lo que se llama de causales de implicancia y recusación en el Código Orgánico de Tribunales y que éstas se orden en las que inhiben a los jueces per se y otras que se evalúan caso a caso.

“En el caso que estamos hablando el ministro Matus puso en conocimiento naturalmente que está su relación con el abogado Cisterna y las partes pueden preguntarse porque no se marginó de una causa en la que él dice tener una amistad íntima con el abogado recurrente”, explica.

La misma fuente agrega que “más gravitante aún es cuando, naturalmente, el recurso se gana con un voto de mayoría que donde la opinión del ministro Matus sería determinante al momento de acogerse o no el recurso de protección”.

Matus sí declaró vínculos

Dentro de la disputa legal entre Lotería y los operadores de TV por cable para que suspendieran los sitios de apuestas online, se cuenta el paso de la sentencia desde la Corte de Apelaciones -donde fue declarada inadmisible- a la CS.

Entonces los ministros del máximo tribunal declararon cualquier eventual conflicto de interés con todas las partes involucradas. Dentro de estas inhabilidades, el ministro Matus indicó el numeral 14 en cuanto a su relación con Cisternas.

“Se deja constancia que los Sres. Ministros, manifestaron que respecto a las entidades individualizadas a continuación, les afecta la causal de Inhabilidad contemplada en el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales”, indica el documento de julio de 2024.

La misma inhabilidad no fue tema para las partes, ya que ninguna solicitó que Matus se marginara del proceso. Consultado al respecto, el ministro de la CS declinó entregar comentarios.

Superintendencia de Casinos: urge una regulación

Al respecto del fallo, la Superintendencia de Casinos de Juegos, SCJ, entregó a EL DÍNAMO sus impresiones del fallo de la Corte Suprema.

“Con esta resolución -que se suma a una decisión similar de septiembre de 2023- se consolida una jurisprudencia que establece con claridad el carácter ilegal bajo el cual operan actualmente las plataformas de apuestas deportivas y juegos de azar en línea, al no contar con una autorización legal expresa”, manifiestan.

LA SCJ ha sido parte de los incumbentes que ha estado en contra de las casas de apuestas online. Pese a ello la autoridad asegura que “para la Superintendencia es sumamente relevante que se apruebe el proyecto de ley que regula el desarrollo de apuestas en línea que se está tramitando en el Congreso.”

“Los principales objetivos de este proyecto son generar un mercado competitivo, resguardar la fe pública; contar con una política de juego responsable asegurando en particular que menores puedan acceder a las plataformas autorizadas; que el desarrollo de esta actividad comercial pague los impuestos que corresponden; prevenir el lavado de activos y financiamiento de terrorismo; establecer los mecanismos de persecución y las sanciones penales pertinentes a la explotación ilegal de plataformas que ofrezcan apuestas y juegos de azar no autorizados.”, agregaron.