VIDEOS – Mira los goles del empate 2-2 de la U de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana

El empate para la U de Chile lo marcó Charles Aránguiz de penal cuando se jugaban los descuentos de la semifinal de la Sudamericana.

La U de Chile obtuvo un empate agónico 2 a 2 ante Lanús y buscará en Buenos Aires su paso a la final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro universitario logró remontar un 2 a 0 en contra y, gracias a un penal convertido por Charles Aránguiz en el último minuto, evitó la derrota en el partido de ida, disputado en el Estadio Nacional.

Lanús abrió el marcador en el primer tiempo, gracias a un tanto de Rodrigo Castillo, en el minuto 25, luego de un grueso error en la defensa de la U.

Apenas cuatro minutos más tarde (’29), el mismo Rodrigo Castillo marcó su doblete y puso el 2-0 transitorio de Lanús sobre la U Chile en la Sudamericana.

La U de Chile remontó ante Lanús por la Copa Sudamericana

Tras un tiro de esquina, Franco Calderón desvió el balón al arco, pero el portero Nahuel Losada desvió el tiro y a los ’62 Lucas Di Yorio tomó el rebote para convertir el primer gol de la U.

En los siguientes minutos, los universitarios siguieron buscando el gol del empate, pero entre la impericia de sus delanteros y la buena actuación del arquero de Lanús, parecía que no lo lograría.

Eso, hasta que durante los descuentos una mano en el área de la visita fue cobrada como penal por el árbitro brasileño Anderson Daronco.

Frente al balón se paró Charles Aránguiz, quien con un tiro pegado al palo batió al arquero de la visita y marcó el 2 a 2 definitivo.

La revancha entre la U de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana se disputará el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00, en el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires.

